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Сочетала широкополую шляпу и платье с рукавами-клеш: королева Матильда посетила Брюгге
6 июня королева Бельгии Матильда посетила княжеский бегинаж Ten Wijngaerde в Брюгге, который в этом году отмечает свое 800-летие.
Бегинаж — поселение-община одиноких бегинок (религиозное движение) во Фландрии и Нидерландах. На протяжении столетий бегинаж Брюгге был населен исключительно женщинами. Сегодня там живут некоторые монахини из ордена Святого Бенедикта.
В 1998 году бегинаж Брюгге был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с 12 из 26 бегинажей во Фландрии.
Королева посетила выставку «800 лет бегинажа» и сад монастыря, который впервые открывается для публики. Она также побеседовала с членами хора и несколькими жителями, а затем посетила фруктовый сад монастыря.
На эту встречу Матильда надела нежный бело-оливковый наряд. Королева носила легкое платье с расклешенными рукавами, которое украшал принт. Образ она дополнила широкополой оливковой шляпой, поясом с пряжкой и туфлями и клатчем. Все детали образа были тщательно продуманы и подобраны.
Неделя у королевы была насыщенная, ведь помимо этого визита, она также посетила несколько музыкальных мероприятий, которые проводились в рамках музыкального конкурса имени королевы Елизаветы. Также Матильда традиционно вручила награды победителям, одной из который был приз в размере 25 тысяч евро.