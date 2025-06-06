Сочетала широкополую шляпу и платье с рукавами-клеш: королева Матильда посетила Брюгге

Королева Бельгии Матильда / © Getty Images

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Бегинаж — поселение-община одиноких бегинок (религиозное движение) во Фландрии и Нидерландах. На протяжении столетий бегинаж Брюгге был населен исключительно женщинами. Сегодня там живут некоторые монахини из ордена Святого Бенедикта.

В 1998 году бегинаж Брюгге был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с 12 из 26 бегинажей во Фландрии.

Королева посетила выставку «800 лет бегинажа» и сад монастыря, который впервые открывается для публики. Она также побеседовала с членами хора и несколькими жителями, а затем посетила фруктовый сад монастыря.

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На эту встречу Матильда надела нежный бело-оливковый наряд. Королева носила легкое платье с расклешенными рукавами, которое украшал принт. Образ она дополнила широкополой оливковой шляпой, поясом с пряжкой и туфлями и клатчем. Все детали образа были тщательно продуманы и подобраны.

Королева Матильда / © Getty Images

Неделя у королевы была насыщенная, ведь помимо этого визита, она также посетила несколько музыкальных мероприятий, которые проводились в рамках музыкального конкурса имени королевы Елизаветы. Также Матильда традиционно вручила награды победителям, одной из который был приз в размере 25 тысяч евро.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп VI / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп прибыли с визитом в Германию / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images