Сочетала зеленый с желтым: пресс-секретарь Байдена вышла к журналистам в ярком мини

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обожает яркие цвета в своих деловых нарядах и любит экспериментировать не только с оттенками, но и с фасонами. 14 декабря женщина появилась на пресс-брифинге в Вашингтоне в интересном аутфите, поскольку сочетала трикотажный желтый костюм с зеленым блейзером.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Костюм Карин Жан-Пьер был в мелкий рубчик и состоял из топа с высокой горловиной и юбки, которая была немного расклешенной книзу.

Блейзер женщины застегивался на одну пуговицу спереди, прикрывая таким образом живот. Дополнила она наряд брошью на лацкане, а также бархатными туфлями на высоких каблуках и с ремешками.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

А еще совсем недавно пресс-секретарь блистала на красной дорожке в черном вечернем платье с обнаженными плечами. Наряд она сочетала с замшевыми черными туфлями.

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