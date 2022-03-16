"Соедините Алину "Еву Браун" Кабаеву с ее "фюрером": любовнице Путина грозит депортация

Любовница президента РФ Владимира Путина – олимпийская чемпионка Алина Кабаева – вместе с их четырьмя детьми находится в Швейцарии. Но после кровавых преступлений, которые российский политик совершает в Украине, женщину хотят депортировать.

Как Алина оказалась в Швейцарии

У Кабаевой четверо детей от Путина, но официально это никогда не подтверждалось. Президент РФ решил обезопасить свою пассию и спрятать ее в Швейцарии, но недооценил страну. Решение Швейцарии не сохранять нейтралитет и занять жесткую позицию в отношении России шокировало многих в международном сообществе.

Владимир Путин и Алина Кабаева / Associated Press

Федеральный совет Швейцарии объявил 28 февраля, что она заморозила активы списка российских физических лиц и компаний, отметив, что "финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также должны быть введены в действие с немедленным эффектом". Но о депортации Алины Кабаевой, у которой есть швейцарский паспорт, речи тогда не шло.

Живет Кабаева в частном шале на берегу озера Лугано, которое находится под существенной охраной, естественно. В этом укромном месте в Швейцарии расположены 4-этажные пентхаусы, купить которые могут себе позволить только очень состоятельные люди. Если верить слухам, то до пандемии Путин и Кабаева проводили тут вместе много времени. А в частном роддоме Clinicа Sant'Anna Алина в 2015 году родила дочерей-близнецов. Также у пары, по неофициальным данным, есть двое сыновей-близнецов, их Алина родила в 2019 году в Кулаковском роддоме в Москве.

Почему Путин отправил свою любовницу именно в Швейцарию, догадаться несложно. До вторжения российского агрессора в Украину государство сотни лет сохраняло нейтралитет, а значит, считалось безопасным для укрытия.

Кабаевой грозит депортация

Алина Кабаева / Associated Press

Теперь активисты инициировали сбор подписей под соответствующей петицией на сайте change.org и требуют депортировать Алину Кабаеву из страны.

"Уважаемая Швейцарская Конфедерация, почему вы предоставляете возможность пребывания в стране участникам путинского режима? Пожалуйста, соедините Алину "Еву Браун" Кабаеву с ее "фюрером" Владимиром Путиным", — говорится в этом призыве, под которым чаще всего ставят подписи граждане Украины, России и Беларуси.

Авторы петиции заявляют, что Алина Кабаева является фавориткой диктатора и считают, что она должна быть рядом с ним в бункере. Как Ева Браун была с Адольфом Гитлером в его бункере и совершила самоубийство вместе с ним в 1945 году. И раз госпожа Кабаева поддерживает войну в Украине, должна быть немедленно депортирована из Швейцарии.

Напомним, Алина Кабаева была депутатом Государственной думы РФ, а с 2014 года занимает пост председателя совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа", с 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс". Однако на публике Алина практически не появляется, по понятным причинам.

Кабаева высказалась о российских спортсменах

Алина Кабаева / Getty Images

Неделю назад в фан-аккаунте Кабаевой в Instagram, который уже заблокирован в России, был опубликован пост, в котором спортсменка сокрушалась, что отношение к России сегодня является самой позорной страницей в истории мирового спорта.

"Международный олимпийский комитет отнял у российских спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде в Сочи, выигранные медали и пожизненно дисквалифицировал. Без каких-либо реальных доказательств! Но Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменов и заставил МОК вернуть медали. Кто-нибудь из этих организаций - МОК, WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС) и прочие обвинители - извинился перед нашими спортсменами? Как могли вы не заметить, что 28 спортсменов были полностью оправданы судом?" – говорилось в сообщении, взятом из интервью Кабаевой для TACC.

В нем гимнастка осудила санкции в отношении российских спортсменов, которые международное сообщество вводит из-за войны, которую Путин развязал на территории Украины. Спортивных чиновников, которые ответственны за санкции в отношении российских спортсменов, Кабаева назвала лицемерами и сказала, что Россия выстоит в этом столкновении с санкциями.

Алина Кабаева / Associated Press

Однако рядовые россияне не согласны с Алиной. Влияние санкций на российскую экономику начали ощущать уже все. И этот процесс не обратим. В отличие от месторасположения Кабаевой, которая, вполне вероятно, может оказаться в том самом бункере на Алтае вместе со своим "фюрером".

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