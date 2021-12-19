Графиня Софи Уэссекская и принц Эдвард представили свою рождественскую открытку.

На фотографии, сделанной в июне на открытом воздухе в гольф-клубе Forfar, Эдвард одет в привлекательный твидовый килт Forfar, голубые носки, синюю рубашку и светло-коричневый жакет. А его супруга Софи в длинном черном платье с цветочным принтом и черном пиджаке , который она дополнила аксессуарами, серыми туфлями на каблуках, а в руках держала голубой клатч-конверт. Ее волосы были собраны в хвост, а на лице был легкий макияж.

Delighted The Earl and Countess of Wessex chose my picture for their Christmas Card this year.The picture was taken on a visit to Forfar Golf Club where the Earl made his debut in Forfar Tartan. #Christmas #Royals #christmascard #Forfar #Tartan #Scotland pic.twitter.com/1S9rpxw4xf — Rookie (@royalfocus1) December 19, 2021

На внутренней стороне карточки пары написано: "Поздравляю вас с Рождеством и Новым годом" и стоят подписи.

Открытка была опубликована в Твиттере фотографом, и поклонники королевской семьи поспешили поделиться своими комментариями: "Какая прекрасная успокаивающая фотография" и: "Прекрасное фото!".

Графиня Софи и принц Эдвард (слева), герцогиня Кэтрин и принц Уильям (справа) / Associated Press

Ранее свое рождественское фото уже представили принц Чарльз и герцогиня Камилла, а также принц Уильям и герцогиня Кембриджская.

Графиня Софи и принц Эдвард / Getty Images

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