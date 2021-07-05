Софи Уэссекская с семьей посетила королевское конное шоу в Виндзоре

Любимая невестка королевы Елизаветы II отлично управляет повозкой.

Супругу принца Эдварда запечатлели вместе с семьей в третий день Королевского виндзорского конного шоу в домашнем парке Виндзорского замка.

Графиня Софи / Getty Images

56-летняя Софи была одета в жакет, белую рубашку и синие брюки, через плечо у нее висела небольшая сумка болотно-зеленого цвета, а на голове была синяя шляпа с перьями.

Графиня Софи, принц Эдвард и леди Луиза / Getty Images

Сидя в повозке, графиня Уэссекска уже была одета в жакет синего цвета с цветком и с улыбкой на лице управляла лошадью. Ее 17-летнюю дочь леди Луизу также сфотографировали во время этого же занятия.

Напомним, управлять повозкой очень любил супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп, который скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. Увлечения своей внучки леди Луизы он разделял.

Леди Луиза / Getty Images

Монарх также присутствовала на конном шоу, ведь лошади – ее страсть с детства.

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