Софи в голубом, а леди Луиза – бежевом: рассматриваем рождественские образы герцогини Эдинбургской и ее дочери

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард приехали в Сандрингем со своими двумя детьми – леди Луизой и Джеймсом.

Семья отправилась на церковную службу в церковь Святой Марии Магдалины в Норфолке, которую посещает каждый год на Рождество.

Леди Луиза и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

59-летняя герцогиня Софи блистала в шерстяным пальто голубого цвета с поясом на талии, которое дополнила высокими кофейными сапогами на каблуках и шляпой с вуалью. Она собрала волосы в низкий хвост, надела лаконичные золотые серьги и подвеску на шею. У нее на пальце сверкало помолвочное кольцо, а на запястье золотой браслет.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

21-летняя леди Луиза Виндзор надела бежевое двубортное пальто, к которому подобрала шляпку в тон и туфли с открытой пяткой на квадратных каблуках и с застежкой вокруг щиколотки. Ее кудрявые волосы были собраны частично в хвост, на лице был легкий макияж, а в ушах золотые серьги-висюльки.

Леди Луиза и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

Принц Эдвард и его сын Джеймс были в костюмах и пальто. Напомним, ранее в этом месяце Джеймс праздновал семнадцатилетие, а мы рассказывали интересные факты о единственном сыне герцогини Софи и принца Эдварда.

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