Согревалась кейпом и шелковым платком: королева Камилла посетила мероприятие в честь Дня перемирия

Ее Величество приняла участие в особом мероприятии без мужа.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

78-летняя королева Камилла — супруга британского монарха — появилась 11 ноября на мероприятии «Маки в Паддингтон» на станции Чиппенхэм в День перемирия, организованное Great Western Railway, чтобы отдать дань уважения железнодорожникам и всем, кто служил.

«Маки Паддингтону» — это ежегодная акция, проводимая по всей сети Great Western Railway, в ходе которой венки и маки доставляются на вокзал Паддингтон в Лондоне в память о погибших.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева возложила венок из маков к Военному мемориалу на платформе 1 лондонского вокзала Паддингтон, а затем встретилась с хором жен военнослужащих, а также с резервистами и ветеранами недавних конфликтов, работающими в железнодорожной отрасли.

В тот прохладный день Ее Величество решила дополнить свое элегантное изумрудное пальто еще и черным коротким кейпом. Также Камилла дополнила образ шелковым платком на шее и небольшой сумкой с короткой ручкой.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Пока королева посещала это мероприятие, у принцессы Кейт была не менее ответственная миссия — принцесса Уэльская представляла королевскую семью на панихиде в Мемориале Вооруженных сил Национального мемориального дендрария во вторник. М ероприятие тоже было приурочено ко Дню перемирия.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

