Сольный выход: дочь королевы Летиции посетила конференцию в Мадриде

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор – уже не первый раз самостоятельно посещает мероприятия.

Сегодня кронпринцесса приняла участие в конференции по вопросам молодежи и кибербезопасности под названием "Наслаждайтесь Интернетом безопасно", организованной Национальным институтом кибербезопасности в средней школе имени Хулио Верна в Мадриде.

Принцесса Леонор / Getty Images

А несколькими днями ранее Леонор вместе с родителями и младшей сестрой Софией посещала центр для украинских беженцев в Посуэло-де-Аларкон, куда приехала в украинской вышиванке. В этом центре королева Летиция проявилась много внимания к украинцам, что было запечатлено на фото.

Испанская королевская семья / Getty Images

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