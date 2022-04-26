Соломия Витвицкая передала военным вещи, которые купили после продажи золотой паралимпийской медали Сергея Емельянова

Чернобыль – это не только место страшной катастрофы 1986 года. Но и очень популярен туристический маршрут. На протяжении многих лет Зона отчуждения привлекала туристов.

Соломия Витвицкая вспомнила, что ровно год назад была в Чернобыле как обычная туристка. Тогда у ведущей были совершенно другие ощущения. Другое настроение. Сейчас, во время войны, когда становится понятным, что станция может стать целью ядерных террористов, все вокруг имеет еще более опасный вид. В сюжете Соломия поделилась своими ощущениями:

"По дороге в Чернобыльскую зону отчуждения нужно проехать по городам и селам, которые почувствовали на себе, что такое российская армия. Смотреть на это невыносимо тяжело. Разруха, разбомбленные дома, взорванные мосты."

В заранее оговоренном месте Соломия должна встретиться со своим другом еще из мирной жизни Алексеем, который был председателем суда в одном из городков Сумской области — еще неделю после вторжения он пытался работать. А когда это стало невозможно, пошел в военкомат.

Соломия передала его роте бронежилеты, тепловизор и другие нужные армейцам вещи, приобретенные после продажи золотой паралимпийской медали Сергея Емельянова. Алексей с однослужащими ныне окапывается в чернобыльской зоне.

Сергей Емельянов

Ведущая вспоминает:

"В прошлом году я так же заезжала через КПП, но как туристка. Здесь было много туристических автобусов с желающими собственными глазами увидеть величайшую ядерную катастрофу 20 века. На прошлогодних видео я улыбаюсь — потому что падал снег и меня веселил здешний пес. Сейчас здесь совсем другая атфосфера ."

Знаковой и всегда актуальной остается надпись на мемориале "Жизнь — ради жизни".

"Верим, в нашу победу и мирный атом в мирной Украине." – говорит Соломия.

Каков сейчас Чернобыль, который был раньше популярным туристическим маршрутом (на жестовом языке)

Читайте также: