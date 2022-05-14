Соломия Витвицкая показала, как с Осадчей и Добрыдневой пришли с концертом в "Охматдет"

Ведущая ТСН еженедельно организует для пациентов и медицинских работников небольшой праздник.
Соломия Витвицкая каждую пятницу организует для пациентов и медицинского персонала "Охматдета" концерты, чтобы поднять боевой дух и веру в победу.
В этот раз в мероприятии приняли участие Анна Добрыднева, Катя Осадчая и артисты Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина".
В Instagram Витвицкая опубликовала фото и видео с концерта.
"Традиционная пятничная встреча в @ohmatdyt. Спасибо всем артистам, что приобщаются и возвращают нас хотя бы на чуть-чуть в довоенные времена.
@kosadcha твои слова и дела придают сил. @kalynafolk вы невероятны! И зарядили нас всех на неделю вперед. @anna_dobrydneva знаю, что домчала из Львова.
И увидимся уже в следующую пятницу в @ohmatdyt. Вместе к Победе и нашей украинской мечте", — написала Соломия.
Кстати, вчера Осадчая показала свои снимки из больницы, где поздравляла медсестер с их профессиональным праздником.
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