Соломия Витвицкая показала, как с Осадчей и Добрыдневой пришли с концертом в "Охматдет"

Соломия Витвицкая показала, как с Осадчей и Добрыдневой пришли с концертом в "Охматдет"

Ведущая ТСН еженедельно организует для пациентов и медицинских работников небольшой праздник.

Соломия Витвицкая каждую пятницу организует для пациентов и медицинского персонала "Охматдета" концерты, чтобы поднять боевой дух и веру в победу.

В этот раз в мероприятии приняли участие Анна Добрыднева, Катя Осадчая и артисты Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина".

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

В Instagram Витвицкая опубликовала фото и видео с концерта.

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

"Традиционная пятничная встреча в @ohmatdyt. Спасибо всем артистам, что приобщаются и возвращают нас хотя бы на чуть-чуть в довоенные времена.

@kosadcha твои слова и дела придают сил. @kalynafolk вы невероятны! И зарядили нас всех на неделю вперед. @anna_dobrydneva знаю, что домчала из Львова.

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

И увидимся уже в следующую пятницу в @ohmatdyt. Вместе к Победе и нашей украинской мечте", — написала Соломия.

Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Кстати, вчера Осадчая показала свои снимки из больницы, где поздравляла медсестер с их профессиональным праздником.

Читайте также: