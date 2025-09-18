ТСН в социальных сетях

Составила конкуренцию Камилле: родственница короля Чарльза появилась на банкете в красивом образе

79-летняя герцогиня Глостерская Биргитта вместе со своим мужем герцогом Глостерским Ричардом посетили государственный банкет в Виндзорском замке.

Герцогиня Глостерская и ее супруг Ричард

Герцогиня Глостерская и ее супруг Ричард / © Getty Images

Биргитта выглядела роскошно в макси-платье василькового цвета с рукавами три четверти, атласным воротником и манжетами. Она дополнила образ светлыми туфлями-лодочками на каблуках, маленьким серым клатчем и молочными перчатками, которые держала в руках.

Герцогиня Глостерская носила бриллиантовую тиару, серьги и колье, несколько бриллиантовых браслетов и браслет из жемчуга были у герцогини на запястьях. У нее была ее фирменная укладка и вечерний макияж.

Герцогиня Глостерская и ее супруг Ричард / © Getty Images

Герцогиня Глостерская и ее супруг Ричард / © Getty Images

Напомним, на банкете гостей принимали король Чарльз и королева Камилла.

Ее Величество надела синее платье от Fiona Clare c вырезом на декольте, расклешенными рукавами и вышивкой камнями на подоле. А у нее на голове была тиара с бельгийскими сапфирами и бриллиантами, а также образ завершали колье и браслеты от Сartier.

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Герцогиня Биргитта хотя и выглядела скромнее Камиллы, но могла составить ей достойную конкуренцию.

