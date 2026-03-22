ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
295
Время на прочтение
1 мин

Состояние здоровья норвежской кронпринцессы Метте-Марит ухудшилось

Состояние здоровья кронпринцессы Норвегии Метте-Марит ухудшилось, и она не примет участия в предстоящем государственном визите.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Жена кронпринца Хокона страдает хроническим легочным фиброзом и не принимала участия ни в каких публичных мероприятиях с 28 января, и не примет участия в государственном визите представителей Бельгии в Норвегию на следующей неделе.

«Состояние здоровья наследной принцессы ухудшилось, поэтому в настоящее время она не включена в программу государственного визита», — сообщила норвежскому телеканалу NRK Гури Варпе, руководитель отдела коммуникаций Норвежского королевского дворца.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Наследный принц Хокон посетит большинство мероприятий самостоятельно.

Напомним, у кронпринцессы Метте-Марит в 2018 году был диагностирован хронический легочный фиброз — заболевание легких, при котором легочная ткань рубцуется, что затрудняет функционирование легких. Состояние может ухудшаться со временем, и известного лекарства от него нет. Недавно королевский дворец Норвегии заявлял, что рассматривается вариант пересадки легких кронпринцессе Метте-Марит.

Напомним, на днях Метте-Марит дала публичное интервью, в котором рассказала все о своих отношениях с Джеффри Эпштейном.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
295
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie