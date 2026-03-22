Состояние здоровья норвежской кронпринцессы Метте-Марит ухудшилось
Состояние здоровья кронпринцессы Норвегии Метте-Марит ухудшилось, и она не примет участия в предстоящем государственном визите.
Жена кронпринца Хокона страдает хроническим легочным фиброзом и не принимала участия ни в каких публичных мероприятиях с 28 января, и не примет участия в государственном визите представителей Бельгии в Норвегию на следующей неделе.
«Состояние здоровья наследной принцессы ухудшилось, поэтому в настоящее время она не включена в программу государственного визита», — сообщила норвежскому телеканалу NRK Гури Варпе, руководитель отдела коммуникаций Норвежского королевского дворца.
Наследный принц Хокон посетит большинство мероприятий самостоятельно.
Напомним, у кронпринцессы Метте-Марит в 2018 году был диагностирован хронический легочный фиброз — заболевание легких, при котором легочная ткань рубцуется, что затрудняет функционирование легких. Состояние может ухудшаться со временем, и известного лекарства от него нет. Недавно королевский дворец Норвегии заявлял, что рассматривается вариант пересадки легких кронпринцессе Метте-Марит.
Напомним, на днях Метте-Марит дала публичное интервью, в котором рассказала все о своих отношениях с Джеффри Эпштейном.