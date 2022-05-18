Sotheby's запустил аукцион современного искусства для сбора средств на помощь Украине

Доход от продажи будет передан Международному комитету спасения.

Sotheby's провел в Лондоне аукцион современного искусства для сбора денег пострадавшим от войны украинским семьям. На продажу было выставлено 28 работ, 15 из которых созданы украинскими художниками.

Среди известных личностей, которые предоставили для аукциона свои работы были: Назар Билык, Мария Билян, Оксана Мась, Рэйчел Нибоун, Цадок Бен-Дэвид и Ричард Дикон - почтенный британский скульптор, лауреат премии Тернера.

Аукцион Sotheby's для помощи Украине / Фото: Getty Images

"Невозможно не быть затронутым событиями в Украине", - отмечает управляющий директор Sotheby's Себастьян Фейи. "И благодаря этим щедрым пожертвованиям художников и галеристов эта продажа напрямую поможет тем, кто вынужден был уехать в результате кризиса в Украине".

Аукцион Sotheby's для помощи Украине / Фото: Getty Images

Аукцион Sotheby's для помощи Украине / Фото: Getty Images

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