Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Sotheby's запустил аукцион современного искусства для сбора средств на помощь Украине

Дата публикации
Просмотры
313
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Sotheby's запустил аукцион современного искусства для сбора средств на помощь Украине

Аукцион Sotheby's для помощи Украине / Фото: Getty Images

Доход от продажи будет передан Международному комитету спасения.

Sotheby's провел в Лондоне аукцион современного искусства для сбора денег пострадавшим от войны украинским семьям. На продажу было выставлено 28 работ, 15 из которых созданы украинскими художниками.

Среди известных личностей, которые предоставили для аукциона свои работы были: Назар Билык, Мария Билян, Оксана Мась, Рэйчел Нибоун, Цадок Бен-Дэвид и Ричард Дикон - почтенный британский скульптор, лауреат премии Тернера.

Аукцион Sotheby's для помощи Украине / © Getty Images
Аукцион Sotheby's для помощи Украине / Фото: Getty Images

"Невозможно не быть затронутым событиями в Украине", - отмечает управляющий директор Sotheby's Себастьян Фейи. "И благодаря этим щедрым пожертвованиям художников и галеристов эта продажа напрямую поможет тем, кто вынужден был уехать в результате кризиса в Украине".

Аукцион Sotheby's для помощи Украине / © Getty Images
Аукцион Sotheby's для помощи Украине / Фото: Getty Images
Аукцион Sotheby's для помощи Украине / © Getty Images
Аукцион Sotheby's для помощи Украине / Фото: Getty Images

Читайте также:

В Украине возобновляют работу заведения культуры и искусств: как будут работать театры

В Украине возобновляют работу заведения культуры и искусств: как будут работать театры
Следующая публикация