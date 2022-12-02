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Сотрудник короля Чарльза III был уволен с должности из-за расистского скандала

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сотрудник короля Чарльза III был уволен с должности из-за расистского скандала

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В британской королевской семье снова разгорелся скандал из-за расизма. Старший член команды короля Чарльза III уходит в отставку после обвинений в расизме на мероприятии королевы Камиллы.

Недавно королева-консорт Камилла устраивала в Букингемском дворце прием. И во время этого приема один из членов команды короля Чарльза задавал крайне неудобные вопросы присутствовавшей на мероприятии активистке по борьбе с домашним насилием Нгози Фулани. Сотрудник дворца неоднократно задавал ей расистские вопросы о ее происхождении.

Госпожа Фулани рассказала об инциденте в Твиттере. Она заявила, что родилась в Великобритании и присутствовала на мероприятии королевы от имени Sistah Space - группы поддержки африканских и карибских женщин, пострадавших от жестокого обращения. Она заявила, что ей на приеме задавали такие вопросы, как "Какой вы национальности?", "Откуда вы на самом деле родом?", "Откуда взялись ваши люди?" и "Из какой ты части Африки?". 

После того как скандал стал достоянием публики, дворец выпустил заявление, где сообщалось, что старший член команды короля Чарльза уходит в отставку после обвинений в расизме, пишет People.

"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и немедленно провели расследование, чтобы установить все подробности. В данном случае были сделаны неприемлемые и вызывающие глубокое сожаление комментарии". Мы связались с Нгози Фулани по этому поводу и приглашаем ее лично обсудить все элементы ее опыта, если она того пожелает.

Королева Камилла на этом приеме / © Associated Press
Королева Камилла на этом приеме / Фото: Associated Press

Тем временем заинтересованное лицо хотело бы выразить свои глубокие извинения за причиненный вред и немедленно отошло от своей почетной роли. Всем членам семьи напоминают о политике разнообразия и инклюзивности, которую они обязаны соблюдать и поддерживать во все времена", - говорится в заявлении.

Напомним, на приеме королевы Камиллы также присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская.

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Дата публикации
Просмотры
138
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