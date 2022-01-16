Сотрудники Бориса Джонсона принесли свои извинения Елизавете II за вечеринку накануне похорон принца Филиппа

Даунинг-стрит извинилась перед королевой Елизаветой II за проведение вечеринки в доме № 10 в ночь перед похоронами герцога Эдинбургского в апреле 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что британскому премьер-министру Борису Джонсону грозит отставка. И не только из-за нашумевшей вечеринки в саду на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020 году, но и за то, что его бывший директор по связям с общественностью Джеймс Слак устроил прощальную вечеринку в честь своего ухода с должности 16 апреля, которая превратилась в "громкую пьянку", а это происходило в ночь перед похоронами мужа королевы.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Getty Images

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Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил в пятницу: "Очень прискорбно, что это произошло во время национального траура, и Даунинг-стрит принес извинения дворцу. Вы слышали от премьер-министра на этой неделе, что он признал, что Даунинг-стрит должен соответствовать самым высоким стандартам и брать на себя ответственность за то, что мы не сделали правильно. Мы принесли извинения дворцу", - говорится в заявлении.

Извинения были принесены по официальным каналам по телефону, а не напрямую, когда премьер-министр разговаривал с королевой или излагал их в письменной форме, пишет Hello! Каждую среду монарх обычно проводит еженедельную аудиенцию с премьером Борисом Джонсоном.

Королева Елизавета II и Борис Джонсон / Associated Press

Сейчас британского премьера призывают уйти в отставку. И хотя он лично не присутствовал на мероприятии, его персонал нарушил правила, а это поднимает дополнительные вопросы о культуре нарушения правил на Даунинг-стрит. Продолжается расследование.

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