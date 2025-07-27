Совет от стилиста принцессы Дианы: как защитить свои волосы от ультрафиолета

Принцесса Диана / © Getty Images

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Ники Кларк, кавалер ордена Британской империи, рассказала, что это простое правило ухода за волосами поможет им оставаться здоровыми.

Принцесса Диана / © Getty Images

Ни для кого не секрет, что воздействие солнечных лучей на волосы может быть весьма разрушительным.

«Один из самых простых способов — приобрести средства для волос с защитой от ультрафиолета», — говорит Ники, цитирует ее издание express.co.uk. «Мы по своей природе защищаем кожу от чрезмерного воздействия солнца, но многие люди либо не осознают, либо сильно недооценивают разрушительное воздействие солнца на локоны. Возможно, вас удивит, что человеческие волосы подвержены повреждению ультрафиолетом, как и наша кожа», — говорит эксперт.

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Принцесса Диана / © Getty Images

Как и все тело, кожа головы может обгореть на солнце, что повышает риск развития рака кожи. Ники отметила, что солнечные лучи могут разрушать белковую структуру волос, делая их безжизненными, сухими и ломкими. А седые волосы, где меньше меланина, еще более уязвимы к ультрафиолетовому излучению, которое может сделать их очень ломкими и пористыми.

Напомним, ранее мы показывали, какие прически носила принцесса Диана.