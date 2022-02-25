Советы родителям: детский психолог рассказала, что говорить детям во время войны

Детский психолог Светлана Ройз дала советы родителям, что говорить детям в той ситуации, которую мы переживаем сейчас. Речь о вторжении российских войск на территорию Украины.

Эти простые советы могут помочь не паниковать и сохранять холодный ум. Светлана Ройз опубликовала свои советы на Facebook, в них говорится следующее:

"Что говорить детям. Обнять, взять за руку. Сказать - сейчас очень сложная ситуация. Случилось то, чего мы опасались. И нам важно быть очень собранными и помогать друг другу. Мы вместе. Армия сейчас делает все возможное, чтобы мы были в безопасности.

Мы можем слышать страшные звуки, вокруг люди могут бояться. Возможно, нам нужно будет перейти в более безопасное место. Какие вещи игрушки ты бы хотел взять с собой. Ты помнишь, что сейчас очень важно делать то, что я говорю. Мне самой страшно. Но я уверена, что мы справимся. И наша армия сейчас нас защищает. Если есть возможность, предлагайте движение, потягушки, дыхание - будто дуете на цветок. Дайте ответственность - следить за игрушкой. Телефон на зарядку и дайте поиграть в тетрис".

Ранее мы сообщали, какие советы дала психолог Марина Иванова людям, для того чтобы справиться с возможной паникой.

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