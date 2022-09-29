Совместный выход: Хиллари Клинтон в перламутровом ожерелье, ее дочь в винном комбинезоне

Экс-первая леди США и бывший государственный секретарь страны с дочерью посетили мероприятие журнала Variety, обложку которого украсили.

Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси Клинтон посетила мероприятие, организованное американским еженедельником Variety, на тему женской силы - Power of Women. Событие прошло в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг в Лос-Анджелесе.

Клинтоны украсили обложку нового номера Variety, посвященного силе женщин.

Для этого события Хиллари выбрала черный удлиненный жакет, бледно-розовую блузку с принтом и черные прямые брюки. Наряд она дополнила черными туфлями.

Челси и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

Экс-первая леди украсила шею массивным перламутровым ожерельем, уши – элегантными серьгами, она сделала насыщенный макияж с акцентом на румянах и аккуратную прическу.

Челси и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

Челси была одета в комбинезон винного цвета с V-образным вырезом и золотистые босоножки. Волосы она распустила, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук бордовым маникюром.

Челси и Хиллари Клинтоны / Фото: Associated Press

К слову, в интервью журналу Хиллари рассказала о последствиях выборов 2016 года, об угрозах женщинам в политике и о том, верит ли она, что женщина когда-нибудь станет президентом. Челси, в свою очередь, рассказала о том, как она чувствовала себя, находясь под "безжалостным" контролем во время предвыборной кампании.

Напомним, Хиллари приняла участие в церемонии вручения наград DVF 2022, состоявшейся в рамках Венецианского международного кинофестиваля. Там она появилась в разноцветном платье с принтом и на пуговицах.

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