Совместный выход: королева Матильда и принцесса Елизавета посетили музыкальный конкурс

Королева Бельгии Матильда и кронпринцесса Елизавета / © Getty Images

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В последние дни весны королева Бельгии Матильда и кронпринцесса Елизавета посетили конкурс пианистов имени королевы Елизаветы, который состоялся в Брюссельском центре изящных искусств.

По этому случаю королева Матильда надела комбинезон оттенка пыльной розы с цветочным декором от бренда Elie Saab. Ее наряд был дополнен кейп-накидкой и большим цветком на плече. Образ королева дополнила украшениями, прической и макияжем.

Королева Бельгии Матильда и принцесса Елизавета / © Getty Images

А вот кронпринцесса Елизавета выбрала для вечернего появления черное платье-миди с декором от Rebecca Vallance. Оно было выполнено из бархата и имело объемные рукава-фонарики. Платье украшала аппликация в виде больших звезд, а дополнила этот наряд девушка длинными серьгами в виде звезд.

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Принцесса Елизавета / © Getty Images

Эти серьги принадлежат матери Елизаветы и Матильда неоднократно в них появлялась на публике. Они от бренда Percossi Papi с позолотой, топазами и жемчугом. Также этот бренд работает в стилистике Ренессанса и часто создает ювелирные изделия для фильмов. Одной из самых известных картин, в которой появлялись украшения Percossi Papi был фильм «Елизавета» 1998 года с Кейт Бланшетт в главной роли.