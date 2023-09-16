Совпадение или нет: две европейские королевы пришли на банкет в желтых платьях

Повторы нарядов среди звезд и публичных личностей не редкость, но в платьях одного цвета королев на подобных мероприятиях практически не увидеть.

В Стокгольме состоялось празднование 50-летие правления короля Швеции Карла XVI Густава. Он был коронован 19 сентября 1973 года и является самым долгоправящим монархом страны.

15 сентября состолся званый ужин для членов королевский семей в честь золотого юбилея монарха. Супруга Карла Густава - королева Сильвия - пришла на мероприятие в золотом платье, которое дополнила роскошной тиарой с бриллиантами, серьгами, колье и брошами. Также в руке она держала небольшой клатч, палантин, а обута была в зеленые туфли.

Платье было выполнено из плотной ткани, а верхняя его часть была полностью расшита бисером и бусинами.

Королева Швеции Сильвия и король Швеции Карл XVI Густав / Фото: Getty Images

Однако 79-летняя Сильвия была не единственной монаршей особой в наряде такого цвета на этом мероприятии. В желтом также пришла на званый ужин 86-летняя королева Норвегии Соня. На ней было платье с длинными рукавами и пышной однотонной юбкой. Верхняя часть платье была рашита серебряными розами. В руке Соня держала сумку в ретро-стиле, а образ завершила парюрой с бриллиантами и изумрудами. Этот набор украшений является частью королевской коллекции Норвегии и передается из поколения в поколение.

Королева Норвегии Соня и президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон / Фото: Getty Images

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