Совпадение ли: Меган Маркл запечатлели папарацци на прогулке в день рождения короля Чарльза

Но мы-то знаем, как Меган любит делать что-то именно в знаковые дни для членов королевской семьи. Вчера, например, герцогиня решила проведать подругу в Монтесито и вместе с ней прогуляться по магазинам. И папарацци об этом откуда-то узнали.

Снимками поделилось издание Daily Mail. Меган встретилась со своей близкой подругой Келли Макки Зайфен, в семье которой 16 месяцев назад случилось горе, внезапно умер ее 9-летний сын.

В мае этого года Келли публично отзывалась о Меган как о заботливой подруге, которая оказала ей поддержку. А теперь двух женщин сфотографировали на прогулке по солнечному Лос-Анджелесу, когда они ходили на шопинг, а потом на обед.

Герцогиня была в шортах с высокой талией La Ligne и черным тонким поясом, в черной трикотажной кофте, замшевых балетках Aquazzura и с объемной полосатой сумкой Cesta Collective на плече. Меган была в солнцезащитных очках, волосы собрала в низкий хвост, надела несколько браслетов на запястье и прикрепила маковую брошь к кофте в честь Дня памяти, который прошел в минувшее воскресенье в Британии.

Кстати, Меган и раньше любила носить шорты - этой осень появлялась в похожих на "Играх непокоренных", а также любила их надевать еще до свадьбы с принцем Гарри.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл на "Играх непокоренных" / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, Меган подверглась критике от военных за то, что надела эту брошь.

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