Совсем не изменился: как выглядел принц Чарльз, когда ему было 12 лет

Совсем не изменился: как выглядел принц Чарльз, когда ему было 12 лет

Принц Чарльз – первый претендент на корону, своей очереди на престол он ждет уже 72 года.

В этот день 61 год назад старший сын королевы Елизаветы II был сфотографирован со своей тетей - принцессой Александрой, когда спускался по причалу в Леруике, Шетландские острова. Там они садились на королевскую яхту "Британия" во время королевского турне по Шетландским островам.

Одет 12-летний Чарльз был в рубашку, черный свитер и шерстяные брюки. Принцесса Александра также была в брюках и теплом свитере, а на голове у нее был платок. Видимо, погода в тот день была ветреной.

Принц Чарльз и принцесса Александра / Associated Press

Также мы вспоминали, как в этот день, 10 августа 1943 года, принцессы Елизавета и ее сестра Маргарет были запечатлены, когда осматривали собственноручно выращенные помидоры на специальном участке, отведенном под огород в Виндзорском замке.

Принц Чарльз с мамой Елизаветой, отцом Филиппом и младшей сестрой Анной / Associated Press

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