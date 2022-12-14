Совсем не зимняя: принц и принцесса Уэльская представили свою рождественскую открытку

Карточку представили через несколько дней после того, как публике показали рождественскую открытку короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Снимок Уэльских был сделан в теплое время года, вероятно, во время летних или осенних каникул. На фото Кейт и Уильям идут по дороге за руку со своими тремя детьми – 9-летним Джорджем, 7-летней Шарлоттой и 4-летний Луи. Принц Уильям и принцесса Кейт одеты в джинсы, а Джордж, Шарлотта и Луи в шортах и кроссовках. На Шарлотте комбинезон от Sfera и синие кеды от Hampton Canvas Shoes. На Кэтрин также белая рубашка от M.i.h Jeans и белые кеды от Superga.

"Делимся новой семейной фотографией для рождественской открытки этого года!" - подписали снимок Уэльские.

Рождественская открытка Уэльских / Фото: Getty Images

Известно, что фото было сделано в Норфолке во время отдыха семьи в их загородном поместье Анмер-Холл. Его автором стал Мэтт Портеус.

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