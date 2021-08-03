Создал эмблему и получил приглашение: 19-летний студент посетит вечеринку королевы Елизаветы II

Со 2 по 5 июня 2022 года королева Великобритании Елизавета II будет отмечать платиновый юбилей правления.

Победителем конкурса "Платиновый юбилей королевы", который разработал эмблему для исторического события, стал 19-летний Эдвард Робертс, студент графического дизайна из Ноттингемшира.

Дизайн Эдварда был выбран экспертным жюри и будет использоваться на всех юбилейных торжествах - от официальных товаров до кексов для уличных вечеринок, - сообщается на официальном сайте королевской семьи.

✏️ The winning entry was designed by 19 year old Edward Roberts, a graphic design student from Nottinghamshire.



Edward’s design was selected by a panel of expert judges and will feature throughout the Jubilee celebrations, from official merchandise to street party cupcakes! pic.twitter.com/jVQ9FTT3tP — The Royal Family (@RoyalFamily) August 3, 2021

Конкурс был организован музеем Виктории и Альберта совместно с Букингемским дворцом. 19-летний студент обошел многих художников и иллюстраторов в возрасте от 13 до 25 лет, пишет People.

Королева Елизавета II в день коронации в 1953 году / Associated Press

В своей речи после объявления о победе Робертс сказал, что хотел придать современный вид культовым элементам короны Святого Эдуарда и поэтому создал непрерывную линию, которая, как ему показалось, была подходящим представлением правления королевы. Парень также получил VIP-приглашение на празднование платинового юбилея Елизаветы II и сможет посетить торжественный банкет во дворце 5 июня 2022 года.

Королева Елизавета II / Associated Press

Читайте также: Кто заменит Елизавету II: 12 королевских наследников, претендующих на трон

Юбилеи королевы Елизаветы II (20 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку