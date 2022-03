Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг раскритиковала Путина и поддержала Украину

Дело в том, что не так давно Путин пожаловался на "культуру отмены" и сравнил критику России на Западе с недавними попытками "отменить" автора книг о волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг.

"Не так давно "отменили" детского писателя Джоан Роулинг за то, что она — автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров — не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ", - заявил Путин.

Такое сравнение писательнице не понравилось и она решила ответить Путину на своей странице в Twitter.

"Критикой западной культуры отмены, думаю, лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных жителей за их сопротивление, или тем, кто сажает в тюрьму и травит ядом своих политических оппонентов", - написала Роулинг, прикрепив к тексту фотографию российского оппозиционера Алексея Навального, которого российская власть недавно приговорила к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Также в сообщении Роулинг был хештег "я вместе с Украиной".

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW