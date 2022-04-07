Сожгла все мосты: Меган Маркл оставила еще один патронаж в Британии

Сожгла все мосты: Меган Маркл оставила еще один патронаж в Британии

Меган Маркл окончательно решила, что дороги назад в Великобританию для нее нет.

Сообщается, что герцогиня Сассекская перестала быть патроном благотворительной организации Mayhew для животных. Это было одной из немногих покровительств, которое сохранила за собой Меган после того, как они с Гарри уехали из Великобритании в США в 2020 году.

Mayhew / Getty Images

Вчера лондонская благотворительная организация объявила о прекращении покровительства Меган, добавив, что тесное сотрудничество с герцогиней было "невероятной привилегией".

Our Royal Patronage with The Duchess of Sussex came to an end at the beginning of the year. It's been an incredible privilege for Mayhew to have worked closely with Meghan, The Duchess of Sussex, since 2019 when she became our Patron. Full statement: https://t.co/dzSh7z9bTO. pic.twitter.com/RgdgwgqbQ5 — Mayhew (@themayhew) April 6, 2022

"Наше королевское покровительство герцогине Сассекской подошло к концу в начале года. Для Mayhew было невероятной честью тесно сотрудничать с Меган, герцогиней Сассекской, с 2019 года, когда она стала нашим покровителем".

Полное заявление организации можно почитать здесь.

Меган Маркл / Getty Images

В Великобритании осталась только одна благотворительная организация, которой все еще опекается герцогиня Сассекская – это организация Smart Works. Когда Меган жила в Британии она помогала организации подбирать одежду для женщин, которые находясь без работы готовились к собеседованию.

Напомним, недавно мы сообщали, что еще один патронаж Меган был передан герцогине Корнуольской Камилле. Супруга принца Чарльза стала патроном Национального театра.

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