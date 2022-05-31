Спасает жизни защитников Украины и ищет "подарки" врагов: в Сети рассказали о собаке-разведчице

Спасает жизни защитников Украины и ищет "подарки" врагов: в Сети рассказали о собаке-разведчице

У пса-сапера Патрона появляется все больше побратимов. Еще одна четвероногая помощница сохранила множество жизней наших бойцов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о собаке Весте. Ее специализация - поиск минно-взрывных средств. В Сети показала фото отважной овчарки и отметили, что на ее личном счету немало найденных вражеских "подарков" и сбереженных жизней защитников Украины.

Отметим, Веста - одна из собак, которые помогают приблизить победу Украины над российскими захватчиками. Все уже хорошо знают пса-сапера Патрона, который работает в команде пиротехников, также в ГСЧС рассказывали о спасательной собаке-водолазе Найде и о 14-летней поисково-спасательной таксе.

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