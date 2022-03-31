"Спасая каждую жизнь, мы спасаем всю страну": Елена Зеленская рассказала об онкобольных детях

Первая леди показала фотографии детей с разными диагнозами, которых отправили на лечение в другие страны.
Елена Зеленская опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала об онкобольных детях из Украины, которых отправили на лечение в Польшу.
"Этого нет в учебниках – что делать, если война прерывает химиотерапию и кто-то стреляет в ребенка с онкологией. Поэтому мы должны создать свой способ спасать этих детей". Это слова @kizymar, детского онколога из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра @zusdmc_lviv
Эта #особенная детская больница отправила за границу уже восьмой по счету "конвой жизни" – восьмая группа детей в сопровождении медицинских бригад и близких приехала на лечение в Польшу.
В этот раз дальнейший маршрут будет особенным. Часть детей отправится в больницу Ватикана по личному приглашению Папы Римского", — написала Елена.
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Более 40 детей с разными диагнозами уже лечатся в педиатрической больнице Bambino Gesù в Риме. Их посетил Папа Римский.
Первая леди поблагодарила всех, кто способствовал и помог этим детям.
"Спасая каждую жизнь, мы спасаем всю страну!" – подытожила Зеленская.
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