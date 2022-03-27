Спасаясь от санкций: бывший зять Путина отпраздновал юбилей с богатой дочерью генерала ФСБ в Дубае

Самый молодой российский миллиардер, который также является бывшим зятем Владимира Путина, спровоцировал скандал, прилетев в Дубай с богатой дочерью генерала ФСБ на фоне российского вторжения в Украину и санкционного кризиса в Москве.
Находящийся под санкциями Кирилл Шамалов, бывший муж младшей дочери Путина – Катерины Тихоновой - устроил пышную вечеринку в честь своего 40-летия в ОАЭ, сообщает Daily Mail.
"Пока в стране все затягивают пояса, а бизнесу и промышленности отведены ключевые роли в спасении экономики, бывший зять Владимира Путина, миллиардер-акционер "Сибура" Кирилл Шамалов прожигает свою жизнь вместе с 33-летней Анастасией Задориной, дочерью влиятельного генерала секретных служб ФСБ, сыгравшего ключевую роль во вторжении Путина в Украину.
Согласно сообщениям, она устроила для Кирилла пышную вечеринку по случаю его 40-летия в башне Бурдж-аль-Араб в Дубае.
Вечеринка была только для избранных и проходила в условиях повышенной секретности, учитывая текущие события в Украине. Анастасия Задорина — основательница собственного бренда haute couture anastaiAZadorina и лейбла ZASPORT, официального спонсора олимпийской сборной России.
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