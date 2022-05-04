Хэппи-энд: спасенная в Бородянке кошка получила новое имя и обрела любящих хозяев

Животное прожило почти два месяца в разрушенной многоэтажке в Бородянке на 7-м этаже. Без воды, пищи и возможности выбраться.

В начале марта дом разрушили оккупанты – в здание попала ракета. Только в начале мая проходившие мимо люди заметили, что на одном из этажей живет кот. На помощь пришли волонтеры из "Зоопатруля".

Волонтеры подняли дрон, чтобы убедиться, что кошка жива. У местных спасателей не было нужной техники, чтобы снять животное, поэтому привлекли коллег из соседнего Ирпеня, которые не отказали, и два смельчака поднялись в квартиру.

Животное спасли, накормили и отвезли в ветклинику.

По состоянию зубов кошки ветеринары определили, что ей 10 лет. Активисты из "Зоопатруля" вместе со своими подписчиками в соцсетях выбрали для нее новое имя – Шафа (помните мем о держащемся шкафчике в Бородянке?).

А сегодня, 4 мая, волонтеры сообщили, что Шафа нашла новых хозяев.

"Шафа сегодня впервые проснулась дома! Дома у себя и своих спасителей, где тепло, сыто, а самое главное – где тебя любят и ни за что не покинут, даже когда за окном будут летать ракеты. Пожелаем удачи ей в новом этапе жизни! Она это заслужила!" – пишут волонтеры.

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