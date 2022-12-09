Гарри и Меган постарались: любовь британцев к королю Чарльзу III многократно возросла

Именно такое мнение высказал один из экспертов, который видел короля Чарльза вчера во время публичного выхода монарха.

Вчера, 8 декабря на Netflix вышел долгожданный документальный сериал о Меган и Гарри. Пара рассказала свою историю любви, а также о своей жизни в британской королевской семье.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Многие переживали, как это повлияет на короля и монархию. Но, похоже, волноваться не стоит. Монарх посетил вчера адвентистскую службу в церкви Эфиопского христианского братства в Лондоне. На выходе его приветствовала толпа людей, приветствовала, как всегда приветливо и с большой поддержкой.

"Пока я вместе с другими представителями прессы ждал, когда монарх прибудет на встречу в общественном центре с пророческим названием King's House в центре Лондона, я нервничал по поводу состояния нашего государя. Будет ли он зол или расстроен? Будет ли он проверять через плечо сторонников Сассекских, вооруженных еще одним залпом яиц? Могут ли быть даже признаки слез? Но такого не было. Король был тем самым королем Чарльзом, которого мы видели сотни раз раньше, выполняя свои королевские обязанности с изяществом и хладнокровием", - пишет о короле репортер express.co.uk Чарльз Харрисон.

It was an honour to be joined today by HM King Charles, @JustinWelby & other guests for a shared Advent Service with the Ethiopian Christian Fellowship Church, following a visit to @kingshouseldn to meet some of our local community groups & partners. A joy to worship together! pic.twitter.com/2swvixsScJ — KXC (@KXChurch) December 8, 2022

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Король в этот день выглядел элегантно и был в длинном темном пальто, белоснежной рубашке и галстуке с броским принтом. Его супруга королева-консорт Камилла не сопровождала его в этот раз.

Репортер добавляет, что время покажет, изменит ли фильм Гарри и Меган со временем отношение людей к монархии, однако по вчерашней прогулке короля можно сделать лишь один вывод – король несокрушим и полностью сосредоточен на исполнении своего долга. А народ его полностью поддерживает.

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