"Спасибо за постоянное внимание к Украине": Елена Зеленская опубликовала пост о королеве Елизавете II

Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram последний официальный портрет королевы Елизаветы II, который накануне похорон опубликовал Букингемский дворец. На фотографии Ее Величество позирует в небесно-голубом платье и жемчужных украшениях.

Первая леди написала в посте, чем больше всего ей запомнилась британская королева.

"В эти дни памяти Ее Величества Королевы Елизаветы II почти у каждого – свое любимое воспоминание о ней. Так бывает, когда отошла действительно эпоха, повлиявшая на всех. И к тому же эпоха благородная и образцовая, к которой хочется быть причастным.

На меня лично всегда производило впечатление то, как, имея многочисленные обязанности, королева Елизавета II и ее помощники успевали уделять внимание и отвечать на письма детей со всего мира, в том числе наших украинских детей.

Только в последние годы письма с пометкой "Royal Мail" поступали к мальчику из Запорожья и девочке из Кропивницкого – они просто написали королеве о своей жизни и получили ответы! Ответ от Ее Величества поступил и в школе № 1 из Бердянска – после того, как ученики поздравили королеву Елизавету II с 90-летием.

Это очень важная черта и урок для всех лидеров, как важно быть внимательным к каждому", — написала супруга президента.

В настоящее время Зеленская находится в Лондоне. Она почтила память королевы Елизаветы II в Вестминстер-холле, а также посетила службу в Вестминстерском аббатстве в честь монарха.

"Сегодня в Лондоне имела возможность попрощаться с Ее Величеством от имени всех украинцев. Спасибо за постоянное внимание к Украине, за вдохновенные пожелания, которые мы получили от Вас в День Независимости: "Пусть лучшие времена ждут в будущем". Пусть так и будет. С надеждой и благодарностью, Украина", — говорится в сообщении первой леди.

Напомним, в рамках своего визита в Лондон Елена посетила прием в Букингемском дворце, который организовал король Чарльз III и королева-консорт Камилла для высокопоставленных гостей и королевских особ.

Первая леди Украины также встретилась с принцессой Уэльской, Кэтрин. Они обе были одеты в черные наряды и сидели с обеих сторон от камина в креслах из клетчатой ткани с розовыми орхидеями на заднем плане. О чем говорили Кэтрин и Елена, не сообщается.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

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