"Спасибо за то, что вы такие смелые": Меган и Гарри сделали пожертвование Украине

Чета Сассекских заявила, что гордится нашим народом.

Фонд пары Archewell объявил в пятницу, что герцог и герцогиня Сассекские сделали пожертвования многочисленным организациям, работающим на местах для поддержки украинского народа, в том числе HIAS (Помощь украинским семьям обосноваться), World Central Kitchen , Всемирная организация здравоохранения и The HALO.

Меган и Гарри также рассказали, что они помогают бороться с дезинформацией и пропагандой в Интернете через коалицию украинских СМИ, таких как The Kyiv Independent и организацию Are We Europe, после российского вторжения в Украину 24 февраля.

"Все мы в Archewell были вдохновлены работой, которую взяли на себя эти организации, а также историями тех, кто находится на передовой", - заявили Гарри и Меган в заявлении на своем сайте Archewell Foundation, пишет People.

Выступая во время видеозвонка с двумя сотрудниками HALO, работающими на местах в Украине, принц Гарри похвалил храбрость всех участников благотворительной организации, которая активно занимается защитой местных жителей от неразорвавшихся бомб и наземных мин, добавив: "Продолжайте делать то, что вы делаете, продолжайте спасать жизни".

Фонд особенно близок сердцу Гарри после новаторской работы его матери, принцессы Дианы, которая в 1997 году осветила проблему устаревших наземных мин, когда она, как известно, прошла через одно из минных полей HALO в Анголе.

Принцесса Диана в 1997 году / Getty Images

С тех пор принц Гарри пошел по стопам своей матери, став покровителем Фонда в 2013 году, а в 2019 году сам прошелся по действующему минному полю в Анголе, так же, как это ранее сделала его мать Диана.

Принц Гарри в 2019 году / Getty Images

"Спасибо за то, что вы такие смелые и такие удивительные", — сказал принц сотрудникам HALO Олесе и Марине, которые работают полный рабочий день в HALO Украина вместе с 430 другими мужчинами и женщинами.

"Ребята, вы спасаете жизни каждый божий день. Я знаю, что вы являетесь частью HALO, и это именно то, ради чего вы здесь. И я знаю, что вы продолжите делать работу, которая так отчаянно необходима для HALO, для семьи и для вашей страны. Как мы можем помочь? Как люди могут помочь? Как людям лучше всего помочь? Потому что так много людей смотрят, чувствуя себя совершенно беспомощными", - сказал Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что член Invictus Games (организации, основанной принцем Гарри в 2014 году) Сергей Караиван погиб во время вторжения России в Украину.

