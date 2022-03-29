Спасти историю и красоту: как защищают от обстрелов памятники в украинских городах

Враг не щадит никого и ничего: под обстрелами гибнут люди и здания. Многие памятники истории и культуры повреждены или разрушены.
Сейчас везде, где только возможно, коммунальные службы, волонтеры и горожане спасают дорогие им памятники.
Монументы и парковую скульптуру укутывают защитными сетками, закрывают досками и закладывать мешками с песком. Мы все надеемся, что это поможет и любимые произведения не погибнут от попадания бомб и осколков.
Памятник Данте Алигьери в Киеве.
Памятник Тарасу Шевченко в Харькове.
Памятник дюку де Ришелье, Одесса.
Памятник украинскому тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому, Запорожье.
Памятник гетману Сагайдачному в Киеве.
Памятник княгине Ольге, апостолам Андрею, Кириллу и Мефодию в Киеве.
Фонтан Дианы на площади Рынок во Львове.
Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве.
Памятники в центре Львова.
Фонтан Самсон в Киеве.
Памятник князю Владимиру Великому.
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