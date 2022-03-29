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Спасти историю и красоту: как защищают от обстрелов памятники в украинских городах

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Спасти историю и красоту: как защищают от обстрелов памятники в украинских городах

Getty Images

Враг не щадит никого и ничего: под обстрелами гибнут люди и здания. Многие памятники истории и культуры повреждены или разрушены.

Сейчас везде, где только возможно, коммунальные службы, волонтеры и горожане спасают дорогие им памятники. 

Монументы и парковую скульптуру укутывают защитными сетками, закрывают досками и закладывать мешками с песком. Мы все надеемся, что это поможет и любимые произведения не погибнут от попадания бомб и осколков. 

© Getty Images
Getty Images

Памятник Данте Алигьери в Киеве. 

© Getty Images
Getty Images

Памятник Тарасу Шевченко в Харькове. 

© Getty Images
Getty Images

Памятник дюку де Ришелье, Одесса. 

© Getty Images
Getty Images

Памятник украинскому тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому, Запорожье. 

© Getty Images
Getty Images
© Getty Images
Getty Images

Памятник гетману Сагайдачному в Киеве. 

© Getty Images
Getty Images

Памятник княгине Ольге, апостолам Андрею, Кириллу и Мефодию в Киеве. 

© Getty Images
Getty Images

Фонтан Дианы на площади Рынок во Львове. 

© Getty Images
Getty Images

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. 

© Getty Images
Getty Images

Памятники в центре Львова. 

© Getty Images
Getty Images

Фонтан Самсон в Киеве. 

© Getty Images
Getty Images

Памятник князю Владимиру Великому. 

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Дата публикации
Просмотры
2156
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