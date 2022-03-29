Спасти историю и красоту: как защищают от обстрелов памятники в украинских городах

Спасти историю и красоту: как защищают от обстрелов памятники в украинских городах

Враг не щадит никого и ничего: под обстрелами гибнут люди и здания. Многие памятники истории и культуры повреждены или разрушены.

Сейчас везде, где только возможно, коммунальные службы, волонтеры и горожане спасают дорогие им памятники.

Монументы и парковую скульптуру укутывают защитными сетками, закрывают досками и закладывать мешками с песком. Мы все надеемся, что это поможет и любимые произведения не погибнут от попадания бомб и осколков.

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Памятник Данте Алигьери в Киеве.

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Памятник Тарасу Шевченко в Харькове.

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Памятник дюку де Ришелье, Одесса.

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Памятник украинскому тяжелоатлету, олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому, Запорожье.

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Памятник гетману Сагайдачному в Киеве.

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Памятник княгине Ольге, апостолам Андрею, Кириллу и Мефодию в Киеве.

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Фонтан Дианы на площади Рынок во Львове.

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Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве.

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Памятники в центре Львова.

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Фонтан Самсон в Киеве.

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Памятник князю Владимиру Великому.

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