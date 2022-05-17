Спикер Палаты представителей США надела на работу сине-желтый браслет

Нэнси Пелоси дополнила свой образ аксессуаром в цвете украинского флага.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вчера, 16 мая, выступила перед членами Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Там политик появилась в синем платье-футляре. В качестве аксессуара она надела сине-желтый браслет на руку в знак поддержки Украины.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

Ранее госпожа Пелоси неоднократно выходила в свет со значком украинского флага на груди.

Напомним, Пелоси является хорошим другом Украины. Она, несмотря на опасность в военное время, приезжала в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Нэнси была одета в синий костюм, к которому был прикреплен украинский флажок, и туфли на шпильках.

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