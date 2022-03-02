Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси носит украинский флаг на груди

Политик поддерживает Украину.
Спикер палаты представителей США - Нэнси Пелоси – пришла сегодня, 2 марта, на пресс-конференцию в Вашингтоне с значком в виде украинского флага, который прикрепила на жакете рядом с американским флагом.
А вчера, 1 марта, на заседании Конгресса в Капитолии также появилась с украинским флагом на груди.
Напомним, член Конгресса депутатов Испании Мириам Ногерас появилась на пленарном заседании в одежде в цвете украинского флага.
Читайте также:
- Марина Абрамович сравнила Путина с Гитлером и поддержала украинцев
- "Мы не собираемся сдаваться": Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу
- Стася Ровинская – дочь Снежаны Егорова – публично послала мать за российским кораблем
- Ким Кардашян на многомиллионную аудиторию в Instagram увлеклась президентом Зеленским
- "Не молчи": Катя Осадчая обратилась к Анне Седоковой
- Андрей Данилко эмоционально высказался о Путине: "Тебе нужно зайти в свой бункер и застрелиться на х*й!"
- Роберт Де Ниро о войне России с Украиной: "Мы должны что-то сделать... чтобы остановить такую агрессию"
- Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн