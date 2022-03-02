Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси носит украинский флаг на груди

Политик поддерживает Украину.

Спикер палаты представителей США - Нэнси Пелоси – пришла сегодня, 2 марта, на пресс-конференцию в Вашингтоне с значком в виде украинского флага, который прикрепила на жакете рядом с американским флагом.

Нэнси Пелоси / Getty Images

А вчера, 1 марта, на заседании Конгресса в Капитолии также появилась с украинским флагом на груди.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Напомним, член Конгресса депутатов Испании Мириам Ногерас появилась на пленарном заседании в одежде в цвете украинского флага.

Читайте также: