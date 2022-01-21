Спикер палаты представителей США вышла к журналистам в образе в цветах флага

Спикер палаты представителей США вышла к журналистам в образе в цветах флага

81-летняя Нэнси Пелоси подчеркнула фигуру платьем-футляром и дополнила аутфит аксессуарами.

Спикер палаты представителей США - Нэнси Пелоси - выступила вчера, 20 января, на еженедельной пресс-конференции на Капитолийском холме, в Вашингтоне.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Перед журналистами она появилась в образе в цветах американского флага. На политике было белое обтягивающее платье-футляр с рукавами три четверти.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Шею Нэнси украсила двумя ожерельями – красным и синим. На руке у нее были часы и браслет, а уши она украсила крупными жемчужными серьгами.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Укладку с боковым пробором и макияж с медно-коричневой помадой завершил деловой лук Пелоси.

Нэнси Пелоси / Associated Press

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