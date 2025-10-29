Сплетни, интриги, скандалы: принц Уильям хочет лишить своих кузин титулов, но дворец делает решительное заявление

Сестры Евгения и Беатрис с принцем Уильямом / © Associated Press

На фоне распространяющегося заявления журналистки Эмили Мейтлис, которая сказала, что принц Уильям поставил своим кузенам — принцессам Беатрис и Евгении ультиматум, пытаясь выселить их отца принца Эндрю и мать Сару Фергюсон из Royal Lodge, дворец сделал заявление.

В своем подкасте News Agents журналистка заявила, что встреча принца Уильяма с принцессами состоялась и во время нее обсуждались их титулы принцесс, мол Уильям сообщил, что они будут пересмотрены, если сестры не уговорят отца покинуть особняк Royal Lodge в Виндзоре.

Принцесса Евгения, принц Эндрю и принцесса Беатрис / © Associated Press

Кенсингтонский дворец теперь заявил, что никакой встречи не было. 43-летний принц Уильям также не может лишить своих кузин титула принцесс, поскольку он не является монархом.

Недавно, напомним, мы писали, что принц Эндрю, который отказался от титула герцога Йоркского, рассматривает вариант переезда в бывший дом Меган и Гарри — Фрогмор-коттедж, а его бывшая жена Сара, мать принцесс Йоркских, нацелилась на коттедж Аделаида, где сейчас живут Кейт и Уильям.

Принц Уильям / © Associated Press

В то же время Букингемский дворец пока не подтвердил, что происходит с Royal Lodge и куда переедет принц.