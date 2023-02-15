"Спомин про майбутнє": известный режиссер представляет фильм об украинских художниках и их творчестве во время войны

"Спомин про майбутнє" — это авторский документальный короткометражный фильм об украинских художниках и их творчестве в их родных городах во время войны. Цель проекта — помочь творческим личностям, поддержать их в сопротивлении, которое они оказывают, вдохновить украинцев не опускать рук и, несмотря ни на что, мечтать и верить в будущее.

Картина показывает краткие истории художников, выраженные в танце и музыке. События фильма происходят в "поцелованных войной" городах, где герои не прекращают ни мечтать, ни нести свои миссии во имя будущего. Каждая индивидуальная боль и каждое воспоминание о будущем сливается в общее коллективное размышление, где вчерашний день смешался с мечтами и надеждами завтрашнего.

На создание фильма Горова вдохновило одноименное музыкальное произведение украинского композитора, героя Украины Игоря Поклада, которое также стало одним из героев картины. Вместе с женой он две недели просидел без света, пищи и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле, а во дворе в это время стояло семь вражеских российских танков. В ленте композиция "Спомин" звучит в исполнении оркестра НАОНИ.

Игорь Поклад

"Говорят, что каждое испытание включает в себя подарок. Главное – не просмотреть его и принять. Война разрушает жизнь и искусство, но в этих муках рождается новое искусство, новая жизнь! Этот фильм посвящен героическому народу Украины. Здесь каждый как живая антенная. Ты начинаешь вылавливать сигнал, который выведет из этого жуткого сна к свету. Ищешь его искру внутри себя. Ведь страшно не умереть, страшно так и не попробовать жить. Мы не можем проиграть, мы должны победить!" – сказал Семен Горов.

Семен Горов

Материал для ленты сняли в Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене. Герои фильма не уехали из своих городов, потому что считают, что именно так они и сопротивляются.

"Если поедут все, то кому нужен такой город?" – считает хореографиня Лана Матвиенко.

Танцовщица Наташа из Одессы, несмотря на тяжелую ситуацию в городе, ставит представление. Денис волонтерит и занимается хореографией.

"Посреди страшных последствий и попыток уничтожить мирные города нашей страны восточным соседом в развалинах Харькова, Одессы, Киева и других наших самых прекрасных городов прорастают побеги жизни в воплощении несокрушимых творцов. Истерзанные и непокоренные. Их уязвимое ремесло – танец, музыка, живопись, поэзия – дает жизнь и веру им самим и миру вокруг, несмотря на любые беды. Мы знакомимся с героями в моменты испытания войной и вдохновляемся мощной силой внутреннего наполнения украинской нации — ее культурой", — рассказал соавтор сценария Маруся Лиманская.

Фильм снят независимой кинокомпанией Gorov Studio, целью творческой команды картины — участие в международных фестивалях.

Синопсис:

На веранде своей усадьбы в плетеном кресле сидит задумчивый, седой маэстро – Игорь Поклад. Он вспоминает свежие события русской оккупации Ворзеля, когда он с женой вынужден был прятаться в подвале собственной усадьбы в течение нескольких недель без воды и света.

Игорь Поклад и Семен Горов

В сюжет постепенно вплетаются эпизоды, в которых зритель знакомится с еще несколькими персонажами. Это украинские художники, которые не покинули свои родные города, рискуя жизнью в художественном противостоянии захватническому вторжению врага. Переживания и эмоции художников выражены пластически. Сопровождает эти хореографические исповеди-размышления мелодия, которую маэстро написал задолго до трагических событий в Украине много лет назад – "Спомин".

На фоне разрухи и смерти дают жизнь прекрасному парню, пришедшему к руинам Ирпеня, хрупкая девушка, которая не оставила надежду на мир и добро, и другие художники – чтобы своим танцем дать новое дыхание изуродованной врагом Украине.

Все линии образуют единое размышление, где вспышками прорываются картины подземки с рядовыми людьми.

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