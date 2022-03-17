Спонсоры нацизма: почему история ничему не научила компанию Coca-Cola

Спустя много лет после окончания Второй мировой войны компания чуть не повторила свою ошибку.

На фоне начатой Россией войны в Украине и убийстве тысяч невинных людей, многие бренды ушли из вражеской страны и прекратили поставки своей продукции. Довольно неоднозначную позицию выразила компания Coca-Cola, ведь изначально производитель безалкогольных напитков заявил, что остается в России, а затем после шквала критики и новостей о снятии продукции с продажи в Украине, все же поменял свою позицию.

"Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине", – говорится в кратком заявлении компании.

Однако подобная ситуация не первая в истории бренда, ведь более 80 лет назад Coca-Cola была одной из тех компаний, которые поддерживали Гитлера и спонсировал нацизм. Как так получилось, мы попытаемся вам рассказать.

Coca-Cola / Getty Images

На протяжении многих лет безалкогольный напиток Coca-Cola был одним из самых популярных в Третьем Рейхе, поговаривали, что и сам Гитлер любил потягивать его во время просмотра "Унесенных ветром" в своем частном кинотеатре. Также компания Coca-Cola выступала спонсоров "Олимпийских игр" в Берлине в 1936 году. При этом политика Гитлера, жестокость и уничтожение невинных людей никого не смущали. Закончилось спонсирование фашизма аж в 1941 году, после того как во Вторую мировую войну вступила Америка. Теперь американские компании должны были немедленно прекратить всю деловую деятельность с врагом, поэтому в США оборвали связь с руководством компании Coca-Cola в Германии и прекратили поставки сырья для изготовления напитка, того самого, формула которого держится в строжайшем секрете.

Дабы избежать банкротства и от страха того, что компания может быть конфискована германским правительством, руководство принимает решение изготовить аналог напитка и использовать при этом заводы Coca-Cola, которые уже были в Германии. В качестве сырья для нового напитка использовалось то, что уже было - жмых от яблок и молочная сыроватка. Таким образом в нацистской Германии был изобретен новый напиток - Fanta (от немецкого Fantasie - воображение).

Fanta / Getty Images

В наших реалиях после закрытия в России различных сервисов и компаний страна-агрессор, похоже, пытается идти по похожему сценарию. Так, в Сети уже появляются заявления о том, что вместо McDonald’s они запускают свою сеть ресторанов быстрого питания "У дяди Вани", а вместо Instagram планируют запустить "Росграм".

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