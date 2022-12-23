Спортивная семья: принцесса Елизавета с братом приняли участие в соревнованиях

21-летняя принцесса Елизавета вместе со своим младшим братом 17-летним принцем Эммануелем поучаствовали в забеге Warathon в рамках акции солидарности "Самая теплая неделя" на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе.

Принцесса Елизавета и принц Эммануэль / Фото: Getty Images

Ее Высочество надела черный специальный костюм для бега и собрала волосы в хвост. Ее брат также был в спортивной форме.

Недавно вместе с родителями – королевой Матильдой и королем Филиппом они посетили ежегодный рождественский концерт, который прошел в Королевском дворце в Брюсселе.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

В тот день наследная принцесса появилась на публике в неоново-синем платье без рукавов со сборкой на бедре от Diane von Furstenberg, дополняли его обувь в тон, серьги-висюльки и синий клатч.

Бельгийская королевская семья / Фото: Getty Images

Также мы показывали вам рождественскую открытку бельгийской королевской семьи, которую они выпустили накануне праздника.

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