Спортивный монарх: король Чарльз рассказал о своей 11-минутной тренировке, и это впечатляет

Король Чарльз организовал прием призеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Букингемском дворце в Лондоне.

Компанию ему должна была составить супруга Камилла, но она заболела и сейчас находится на больничном. Поэтому сопровождала Чарльза его сестра принцесса Анна.

Находясь в окружении олимпийцев, которым не чужды изнурительные тренировки, король расскзал и о том, как сам занимается спортом.

Монарх рассказал, что занимается дважды в день, он приседает и подтягивается на перекладине, пишет Daily Mail. Тренировка Чарльза короткая, занимает всего 11 минут, но регулярная.

Его Величество был в приподнятом настроении на приеме, где его сопровождали принцесса Анна и герцогиня Глостерская. Чарльз был в полосатом костюме, белой рубашке и со светлым галстуком в принт и обут в черные туфли. Принцесса Анна облачилась в бордовое платье и кожаные туфли с бантами и на каблуках, а на шею набросила платок.

Принцесса Анна и король Чарльз III / Фото: Getty Images

На специальное мероприятие были приглашены спортсмены, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали на Играх 2024 года в Париже.

Королева Камилла должна была присутствовать на мероприятии, но в настоящее время она на больничном, поскольку восстанавливается после инфекции грудной клетки.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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