Спортсменка или элитная мошенница: что известно о Татьяне Навке - жене пресс-секретаря Путина

После 24 февраля США и страны Европы ввели против путинской свиты санкции. Одним из тех, кто попал в этот список, стал главный пропагандист РФ и его жена.

Высшее руководство России на протяжении десятилетий кормит свой народ пропагандой и пытается рассказывать истории о честности, мол, деньги они зарабатывают тяжелым трудом. А дачи за миллионы долларов, огромные яхты в итальянских портах и виллы во Франции - это не наше. Также тайной остаются часто и их личная жизнь, ведь по сей день никто точно не знает, сколько детей у Путина, где живет сын Медведева и в какой из европейских стран учатся дети остальных депутатов Госдумы РФ. Однако один из персонажей путинской свиты все же остается в поле зрения СМИ - Дмитрий Песков - пресс-секретарь российского фюрера, а также его скандальная жена Татьяна Навка.

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Поскольку Татьяна бывшая звезда фигурного катания - очень любит быть в центре внимания. Жена Пескова ведет роскошную жизнь, владеет дорогими автомобилями, огромными домами, несколькими квартирами, носит люксовую одежду, однако мало кто знает, что, несмотря на российский паспорт, родилась она в Украине в прекрасном городе Днепре, который сейчас бомбят российские оккупанты.

Татьяна Навка / Getty Images

В Москву Навка переехала в 13 лет, ради тренировок в спортклубе "Москвич" под началом тренера Натальи Дубовой и благодаря ей же попала в США, где тренировалась в Нью-Джерси. Таким образом, на "ненавистном" Россией Западе спортсменка прожила целых 15 лет. После распада СССР Татьяна выступала за Белоруссию и Россию, побеждала в соревнованиях, а после завершения спортивной карьеры вернулась из США в Москву, чтобы принимать участие в развлекательных телешоу с танцами на льду, в которых участвовали известные фигуристы и знаменитости шоу-бизнеса.

Татьяна Навка / Getty Images

Татьяна Навка / Getty Images

Однако прославилась Татьяна Навка не только своей блистательной спортивной карьерой, а также скандалами и громкими романами, из-за которых получила статус "разлучницы". В первый брак спортсменка вступила с тренером и чемпионом мира по танцах на льду Александром Жулиным. Якобы именно из-за романа с Татьяной от Жулина ушла его жена Майя Усова. Брак они заключили в Нью-Йорке, приобрели там роскошное жилье на Манхеттене, у пары родилась единственная общая дочь Александра.

Татьяна Навка с дочерью / Getty Images

У девушки, естественно, американское гражданство, она увлекается пением и даже пробовала записывать песни под псевдонимом Алексия, но вот только успехов ее творчество не принесло.

Будучи еще замужем за Жулиным Татьяна закрутила роман в Москве с актером Маратом Башаровым, который в тот момент тоже был женат. Они познакомились на одном из телепроектов. После нескольких лет отношений пара рассталась, и Татьяна якобы опять закрутила роман с коллегой по одному из ледовых шоу - певцом и представителем России на "Евровидении-2011" Алексеем Воробьевым. Из-за коллеги по льду Воробьев бросил свою тогдашнюю возлюбленную актрису Анну Чиповскую.

В 2010 году Татьяна опять разбивает семью, когда знакомится с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Политик тоже бросает свою жену с тремя детьми и женится на фигуристке. Так начинается новая глава жизни скандальной спортсменки и жизнь на широкую ногу. В этих отношениях у них родилась дочь Надежда в 2014 году.

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Навку и ее нового мужа не раз обвиняли в коррупции. Впервые о состоянии пары заговорили после того, как в прессе появились фото с их свадьбы в 2015 году. Невеста была в белоснежном платье о Валентина Юдашкина, само мероприятие проводилось в самом дорогом отеле в Сочи Rodina Grand Hotel & SPA, в оформлении мероприятия использовалось 5000 живых цветов, также на роскошной свадьбе выступали известные артисты. За вечер Навка сменила несколько нарядов, а на запястье у Пескова красовались дорогие часы, которые ему якобы подарила новая жена. Стоимость этого аксессуара на тот момент была 620 тысяч долларов.

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"Что касается истории с часами - я же не мог не одеть на свадьбу подарок жены… Это все опять же наше личное дело, и это никого не волнует. Вряд ли как-то подарки жены мужу или мужа жене могут иметь отношение к антикоррупционной деятельности", - заявил Песков после критики в свой адрес.

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Роскошная свадьба пары состоялась 1 августа 2015 года, а вот уже в октябре того же года жену пресс-секретаря президента России обвинили в нарушении налоговых законов США, а также нарушении закона самой Российской Федерации.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование, согласно которому экс-фигуристка незаконно пользовалась налоговыми льготами, а также указала ложные сведения при заполнении деклараций в США. Оказывается Татьяна по меньшей мере до 2013 года указывала в декларации в качестве супруга фигуриста Александра Жулина, с которым развелась еще в 2010 году, а причиной тому были налоговые послабления, предусмотренные в Америке для супружеский пар. За год до свадьбы спортсменка открывает три банковских счета в Швейцарии, а также создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.

Как сообщает издание Deutsche Welle, законы США обязывают в таких случаях сообщать властям о своих зарубежных счетах, но Навка этого не сделала. Также она нарушила и российские законы, поскольку счет в швейцарском банке продолжал быть открыт, а по законам РФ жена госслужащего не может иметь счета в зарубежных банках.

Татьяна Навка / Getty Images

А вот за полгода до оформления брака с Песковым, Навка приобрела элитный дом в Подмосковье стоимостью в 20 миллионов долларов. Откуда у фигуристки такие деньги - загадка, ведь даже, несмотря на ее доходы от рекламы и телешоу, эта сумма неподъемная, учитывая то, что всю свою недвижимость в США (квартиру в Нью-Йорке и дом в Нью-Джерси) она покупала в ипотеку. А вот официальный доход Пескова на период 2015 года был заявлен в 10 миллионов рублей.

Дом Пескова и Навки / Сайт Алексеея Навального

Также интересным был факт, что медовый месяц Песков провел с новоиспеченной женой и детьми на роскошной яхте Maltese Falcon ("Мальтийский сокол") стоимость аренды которой в неделю составляла в 2015 году 385 тысяч евро.

Яхта Maltese Falcon / Getty Images

Яхта Maltese Falcon / Getty Images

Сейчас аренда Maltese Falcon стартует от 460 тысяч евро.

Яхта Maltese Falcon

Неоднократно Навка появлялась и на различных мероприятиях в качестве приглашенной гости, демонстрируя роскошные наряды от известных дизайнеров, а также в качестве гости на сходках российских элит, как, например, мероприятия Кадырова, которое он организовал в честь дебютного показа коллекции своей дочери Айшат, которая сейчас является министром культуры Чечни. На видео, которое "гуляет" в Сети, Навка вытанцовывает с чеченским диктатором национальный танец.

После начала Россией полномасштабной войны на территории Украины, Татьяна Навка попала в санкционный список США, вместе со своим мужем Песковым, поскольку они поддерживали вторжение в нашу страну. Теперь недвижимость экс-фигуристки в США осталась без хозяйки, надеемся - навсегда.

Татьяна Навка / Getty Images

Татьяна Навка / Getty Images

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