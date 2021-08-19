Спортсменки, художницы и татуировщицы: 10 современных женщин Афганистана, о которых стоит знать

После захвата боевиками движения "Талибан" столицы Афганистана и взятия под контроль других крупных городов, жизнь простых граждан этой страны изменилась. Особенно беспокойство вызывает судьба женщин, которые остались в стране, ведь прав у них теперь не будет.

Когда радикальные талибы контролировали Афганистан в 1996-2001 годах, женщинам запрещалось все - от посещения школы до прогулки одной по городу. И хоть на своей первой пресс-конференции представители "Талибана" заявили, что позволят посещать женщинам учебные учреждении и работать, на самом же деле в стране уже начались репрессии: ведущих новостей снимают с эфиров, а двери домов активисток и других влиятельных девушек помечают краской для будущих наказаний.

За последние 20 лет в области прав женщин этой страны было сделано очень много, но в реалиях нынешней ситуации, похоже, все эти достижения исчезнут почти в мгновение ока.

Мы решили рассказать о 10 интересных личностях, которые работали на благо своей страны, сделали огромный вклад в развитие и стали первопроходцами во многих сферах. Некоторые из них уехали до событий августа, некоторые эвакуировались, но судьбы других пока неизвестны, надеемся, с ними все хорошо.

1. Камиа Юсуфи

Камиа - рекордсменка Афганистана по бегу на 100 метров. В 2021 году девушка участвовала в Олимпиаде в Токио, но для спортсменки она не стала первой, ведь в ранее она уже представляла свою страну на Играх в Рио-де-Жанейро, где заняла 22-е место в предварительном раунде со временем 14,02 секунды, что стало национальным рекордом.

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2. Рада Акбар

Художница и фотограф Рада Акбар выставляла свои работы Кабуле, несмотря на опасность. Одна из ее выставок должна была состояться летом 2021 года, но была перенесена в онлайн из-за угроз. В работах художница часто изображает выдающихся женщин своей страны.

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3. Мэри Акрами

Мэри - директор Центра развития навыков афганских женщин, а также основательница приюта и ресторана, где живут и работают женщины, пережившие домашнее насилие. Приют предоставлял юридические консультации, уроки грамотности, психологические консультации и обучение базовым навыкам женщинам, которые в них нуждаются.

Акрами дежурила в приюте круглосуточно, и под ее руководством некоторые женщины публично осудили своих обидчиков и возбудили против них судебные дела, что раньше было почти неслыханным. Активистка неоднократно сталкивалась с угрозами за свою работу.

В 2007 году она получила международную премию "Женщины за смелость" и была названа в списке BBC 100 Women 2016 как одна из самых вдохновляющих и влиятельных женщин года.

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4. Сара Баракзай

Сара Баракзай - первая афганская художница-мультипликатор и иллюстратор, которая начала в очень сложных условиях. Девушка руководила сотнями женщин в своей стране, которые изучали анимацию, иллюстрацию и графический дизайн.

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Своими работами Сара часто делится в Instagram.

5. Хума Сарфараси

Хума хотела сделать модельную карьеру и начала работать в первом в Афганистане модельном агентстве Modelstan. Работая в модельной сфере, девушка хотела показать страну с лучшей стороны, а не только ее бедность, разруху и войну.

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6. Сорайя Шахиди

Сорайя - мать-одиночка и чуть ли не единственная женщина-татуировщица в Кабуле. Интерес девушки к тату возник после того, как на ее плече появилось первое тату - ловец снов. Далее она обучилась этому искусству и начала делать татуировки в салоне красоты, который открыла с сестрами.

Работа девушки привела к тому, что ее узнавали на улицах. Мужчины угрожали ей, а исламский священнослужитель публично осудил ее по афганскому телевидению. Но девушка не отступала и продолжала заниматься любимым делом. Скорее всего, салон девушки теперь закроют (в лучшем случае), ведь любые услуги красоты будут под запретом.

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7. Шогофа Нурзай

Шогофа работала членом афганского парламента и вела активную работу. Также женщина часто появлялась на телевидении в различных программах. В своих речах и заявлениях выдвигала опасения относительно будущего страны.

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8. Шогофа Седики

Шогофа - главный исполнительный директор афганского женского канала Zan TV. Канал помогал привлекать женщин в гражданское общество, сосредоточив внимание на их правах и проблемах.

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9. Фарахназ Форотан

Фараназ - афганская журналистка и активистка за права женщин. Работала на трех основных телевизионных радиостанциях Афганистана, вела различные ток-шоу, а также еженедельную программу Kabul Debate. Девушка часто ездила по стране и за границу, чтобы рассказать о событиях, связанных с Афганистаном, снимала репортажи из опасных точек. Также стала известна благодаря документальному расследованию о жизни заключенных Талибана.

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10. Сахра Карими

Сахра - кинорежиссер и продюсер, генеральный директор государственной кинокомпании "Афганфильм" и первая женщина на этой должности. Также она первая и единственная женщина в Афганистане, имеющая докторскую степень в области кинопроизводства. После захвата талибами Кабула с семьей эвакуировалась в Киев.

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