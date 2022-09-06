Спрятать деньги не получится: британцы нашли у Абрамовича миллиарды, обещанные украинцам

С начала утверждения санкционных списков Роман Абрамович отчаянно сражается за титул самого хитрого российского олигарха. Надо сказать, пока он лидирует с большим отрывом.

Роману Абрамовичу, у которого Британия и Европа пытается отобрать все деньги, и все движимое и недвижимое имущество, пока удается довольно эффективно противостоять санкциям.

Недавно он перехитрил всех и спрятал все свои яхты в Турции, которая не участвует в составлении санкционных списков и ничего у путинских олигархов не арестует. Также он активно участвует, или создает видимость участия, в переговорных процессах между Украиной и Россией и под этим предлогом уводит свои деньги от санкций США.

Как сообщает Daily Mail, он также попытался обмануть британское правительство, которому пообещал отдать все деньги, полученные от продажи футбольного клуба "Челси", украинским жертвам войны.

На самом деле все 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи клуба через три месяца после сделки все еще находятся на банковском счете Романа Абрамовича, утверждает член парламента от лейбористской партии Крис Брайант.

Американский магнат Тодд Боэли купил это "Челси" в мае за 4,25 млрд фунтов стерлингов, при этом ожидаемая выручка от продажи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов была заморожена на банковском счете в Великобритании. Деньги Абрамович должен был направить в новый благотворительный фонд помощи жертвам войны в Украине.

Выступая на сессии вопросов к Министерству иностранных дел, по делам Содружества и Развития в палате общин, Крис Брайант спросил, почему деньги доставляются народу Украины так долго.

Роман Абрамович / Фото: Associated Press

Отвечая на вопрос, министр иностранных дел Рехман Чишти сказал: "Хотя я не могу комментировать конкретные случаи, я бы сказал, что 1100 человек, включая 123 олигарха и членов их семей с глобальным состоянием в 130 миллиардов фунтов стерлингов, более 120 организаций, включая все дочерние компании, принадлежащие этим юридическим лицам и 19 российских банков с глобальными активами около 940 миллиардов фунтов стерлингов, или более 80 процентов российского банковского сектора, более 60 процентов валютных резервов центрального банка России, были заморожены. Это демонстрирует нашу приверженность тому, что мы сделаем все возможное, применяя наши критерии, установленные этим парламентом, чтобы привлечь их к ответственности".

"Чепуха", — крикнул Брайант через зал в ответ.

Мы и, похоже, весь британский Политикум, будем с интересом следить за дальнейшими действиями британского правительства и движением денег на счетах Романа Абрамовича.

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