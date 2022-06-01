Спрятаться не удалось: еще одна страна ввела санкции против любовницы Путина и дочерей его олигарха

Спрятаться не удалось: еще одна страна ввела санкции против любовницы Путина и дочерей его олигарха

Если раньше правительства разных стран старались не включать Алину Кабаеву в санкционные списки, опасаясь гнева Путина, то теперь эта "красная линия" с легкостью проходится.

Недавно Путин распорядился засекретить все данные, в том числе и бухгалтерскую отчетность, некоторых российских компаний. В частности, Из открытых баз данных исчезли все сведения о холдинге "Национальная Медиа Группа", который ранее возглавляла Алина Кабаева. Но, как мы видим это не помогло.

Санкции против российской Евы Браун, а заодно и 22 россиян, среди которых дочери российского миллиардера Михаила Фридмана - Лариса и Екатерина Фридман, - ввело правительство Канады, о чем было сообщено на официальном сайте. Причем под санкции Кабаева попала именно как глава совета директоров "Национальной медиа группы".

Под санкции также попали члены правления ВТБ и Сбербанка (три человека уже покинули пост), а также Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.



Ранее, 18 мая, министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что всем россиянам, попавшим под санкции, запретят въезд в страну, в том числе президенту Владимиру Путину. Два дня спустя Оттава расширила санкционный список, добавив в него 14 россиян, включая главу РЖД Олега Белозерова и невестку спикера Совфеда Валентины Матвиенко Юлию. Сейчас же список расширился еще больше.

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"Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Канада продолжит изучать новые способы оказания давления на российский режим.

«На каждое действие президента Путина, направленное на подрыв территориальной целостности Украины, Канада без колебаний примет соответствующие контрмеры. Канада будет неустанно добиваться ответственности за неоправданные действия российского режима. Мы поддерживаем Украину и ее народ". - сообщается на сайте правительства Канады.

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