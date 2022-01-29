Спустя 75 лет после отмены монархии: члены итальянской королевской семьи хотят вернуть драгоценности короны

Старинная бриллиантовая тиара итальянской королевы Марии-Жозе, изготовленная Фаберже около 1895 года и оцененная в сумму от 580 000 до 880 000 евро / Getty Images

Бывшие члены королевской семьи Италии требуют вернуть драгоценности короны через 75 лет после отмены монархии в стране.

Наследники последнего короля Италии Умберто II обратились с официальной просьбой вернуть им драгоценности короны, которые они потеряли после того, как страна упразднила монархию после Второй мировой войны. С тех пор коллекция хранится в хранилище Банка Италии.

Наследники последнего короля Италии, короля Умберто II, обратились с первой официальной просьбой вернуть драгоценности короны в свое владение. В коллекцию Дома Savoy, стоимость которой оценивается в 300 миллионов долларов, входят 6000 бриллиантов и 2000 жемчужин, украшающих диадемы, серьги, броши и ожерелья. Неофициальный запрос уже был отклонен Банком Италии в ноябре 2021 года. Но на этой неделе состоялась посредническая встреча между представителями Банка Италии и адвокатами Савойи, в том числе принцем Виктором Эммануилом IV сыном Умберто II. Однако встреча была безрезультатной.

Принц Эммануил Филиберто Савойский / Getty Images

"Италия должна сделать то, что правильно и уместно, и вернуть драгоценности моей семье", — сказал The Telegraph принц Эммануил Филиберто Савойский, внук Умберто II.

Напомним, итальянцы проголосовали за отмену монархии и создание республики в июне 1946 года после того, как королевская семья сотрудничала с фашистским диктатором Бенито Муссолини, а затем бежала в Рим в 1943 году, чтобы избежать вторжения немецкой армии. Король Умберто II впоследствии бежал в Португалию, а наследники мужского пола королевской семьи были изгнаны из Италии до 2002 года, когда парламент проголосовал за прекращение изгнания и разрешение им вернуться в качестве обычных граждан. Король Умберто II умер в 1983 году.

Старинная бриллиантовая тиара итальянской королевы Марии-Жозе, изготовленная Фаберже около 1895 года и оцененная в сумму от 580 000 до 880 000 евро / Getty Images

"Нас не интересует денежная стоимость драгоценностей. Гораздо важнее историческая и сентиментальная ценность, которую они имеют для семьи", - говорится в заявлении принца.

"Италия - чуть ли не единственная республика в мире, где частная собственность бывшей королевской семьи до сих пор находится в руках государства. Это позор. Драгоценности были спрятаны в сундуке более 70 лет. В отличие от драгоценностей короны в лондонском Тауэре, они даже никогда не выставлялись на всеобщее обозрение. Пришло время вернуть их наследникам королевской семьи", - идет речь в заявлении, пишет People.

По сообщениям итальянской газеты Corriere della Sera, семья подаст в суд на государство. Адвокат королевской семьи сообщил изданию, что семья Савой намерена вернуть свои драгоценности

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