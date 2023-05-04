Спустя более 30 лет: три платья принцессы Дианы продадут на аукционе за огромнyю сумму

Платья были созданы Брюсом Олдфилдом и Кэтрин Уокер.
Три платья, которые когда-то принадлежали покойной принцессе Диане, будут проданы с аукционами Julien's и Turner Classic Movies в Лос-Анджелесе 26 и 27 августа этого года, но сначала их выставят в Музее стиля в Ирландии, выставка будет бесплатной и стартует 5 мая, сообщает издание The Independent.
Ожидается, что три дизайнерских платья, принадлежавшие принцессе и не появлявшиеся на публике более 30 лет, будут проданы по цене от 48 до 320 тысяч фунтов стерлингов (это около 60 и 402 тысяч долларов).
Среди лотов - красное платье с заниженной талией, созданное дизайнером Брюсом Олдфилдом. У наряда были широкие рукава, драпировка на бедрах и животе. В этом платье принцесса посетила премьеру фильма "Горячие головы" в Лондоне в 1991 году. Наряд ожидают продать по самой высокой цене.
Также среди лотов и вечернее платье от Кэтрин Уокер, которая была личным дизайнером Дианы более 16 лет. Этот черно-нефритовый наряд с короткими рукавами и шелковой юбкой с драпировкой Диана надела на гала-ужин в отеле Royal York в Торонто в 1991 году.
И третье платье тоже от Кэтрин Уокер. Оно сшито из белого крепа и черного бархата. Это платье принцесса надевала на частное мероприятие.
Напомним, не так давно на аукционе уже продали один наряд принцессы - бархатное вечернее платье в баклажановом цвете, разработанное в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном.
Читайте также:
- Платье для менеджера стоматологии: что случилось с роскошным черным нарядом принцессы Дианы
- Самый сексуальный наряд Дианы: что известно о платье-комбинации, которое принцесса надевала на Met Gala
- Перешивала и носила повторно: модные дубли принцессы Дианы
- Платье-скандал: история наряда с декольте, который леди Диана надела для первого светского выхода
- Платье мести: история короткого черного вечернего наряда принцессы Дианы