Спустя более 30 лет: три платья принцессы Дианы продадут на аукционе за огромнyю сумму

Три платья, которые когда-то принадлежали покойной принцессе Диане, будут проданы с аукционами Julien's и Turner Classic Movies в Лос-Анджелесе 26 и 27 августа этого года, но сначала их выставят в Музее стиля в Ирландии, выставка будет бесплатной и стартует 5 мая, сообщает издание The Independent.

Ожидается, что три дизайнерских платья, принадлежавшие принцессе и не появлявшиеся на публике более 30 лет, будут проданы по цене от 48 до 320 тысяч фунтов стерлингов (это около 60 и 402 тысяч долларов).

Среди лотов - красное платье с заниженной талией, созданное дизайнером Брюсом Олдфилдом. У наряда были широкие рукава, драпировка на бедрах и животе. В этом платье принцесса посетила премьеру фильма "Горячие головы" в Лондоне в 1991 году. Наряд ожидают продать по самой высокой цене.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также среди лотов и вечернее платье от Кэтрин Уокер, которая была личным дизайнером Дианы более 16 лет. Этот черно-нефритовый наряд с короткими рукавами и шелковой юбкой с драпировкой Диана надела на гала-ужин в отеле Royal York в Торонто в 1991 году.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

И третье платье тоже от Кэтрин Уокер. Оно сшито из белого крепа и черного бархата. Это платье принцесса надевала на частное мероприятие.

Напомним, не так давно на аукционе уже продали один наряд принцессы - бархатное вечернее платье в баклажановом цвете, разработанное в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном.

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