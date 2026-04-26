Спустя четыре года: стало известно, как король Чарльз узнал о смерти своей матери – королевы Елизаветы II

Монарх скончалась 8 сентября 2022 года, не дожив до этого юбилея меньше четырех лет.

Ее кончина вызвала волну соболезнований, британцы по всей стране восхваляли ее многолетнюю службу и преданность делу. Это был одновременно печальный и знаменательный момент для тогдашнего наследника престола Чарльза, который в то время был принцем Уэльским.

Утром 8 сентября 2022 года его вызвали в поместье королевы, замок Балморал, из соседнего дома в Биркхолле, где ему сообщили о скорой смерти его матери-королевы.

Эксперты по королевской семье, участвовавшие в программе Channel 5 «Биркхолл: Тайное убежище короля», заявили, что Чарльз и его сестра Анна, поочередно дежурили у постели своей матери.

Бывшая королевская корреспондентка BBC Дженни Бонд сказала: «Ему сказали, что, вероятно, пройдет несколько часов, прежде чем она скончается». А королевский эксперт и журналистка Эмили Эндрюс добавила: «Чарльз и Анна по очереди сидели рядом с королевой, а затем, я думаю, когда она впала в кому, Чарльзу понадобилось немного свежего воздуха и природы. Итак, он отправился на территорию Биркхолла, и именно там он узнал о ее смерти», цитирует слова журналистки express.

Однако, еще до официального объявления, по словам эксперта, принц Чарльз мгновенно понял, что произошло, услышав всего два слова. Два слова, к которым он готовился всю свою жизнь и которые подтвердили смерть его матери.

«Он знал, что произошло, — объяснила мисс Бонд, — потому что тот, кто ему звонил, придворный, обратился к нему как к «Вашему Величеству», и тогда он понял: «Моя мать умерла», и, конечно же, помчался обратно в Балморал, чтобы быть рядом с ней».

Чарльз формально стал монархом в момент смерти своей матери, но официально его коронация состоялась 6 мая 2023 года.

