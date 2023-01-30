Спустя год передумал: принц Эндрю хочет разорвать мировое соглашение с Вирджинией Джуфре

Сообщается, что сын королевы Елизаветы II, который в феврале 2022 года достиг мирового соглашения с госпожой Джуфре, намерен попытаться отменить его. Для этого он нанял двух голливудских адвокатов Блэр Берк, которую в узких кругах называют "ротвейлером" (среди ее клиентов кинопродюсер Харви Вайнштейн, Леонардо Ди Каприо и Риз Уизерспун), а также Эндрю Бреттлер, с которым госпожа Берк недавно создала юридическую фирму в Лос-Анджелесе, пишет express.co.uk.

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

Известно, что герцог Йоркский поручил адвокатам изучить возможность отмены соглашения годичной давности. Для этого Эндрю придется подать ходатайство об отмене условия мирового соглашения и доказать, что имели место такие вещи, как ошибка, несчастный случай, мошенничество или принуждение.

Напомним, летом 2021 года Вирджиния Джуфре подала гражданский иск в Нью-Йорке против принца Эндрю, которого обвинила в сексуальном насилии, когда ей было 17 лет. Герцог всегда свою вину отрицал, а в соглашении заявил, что считает Вирджинию жертвой жестокого обращения и публичных нападок. Но, снова-таки, свою вину не признал.

Вирджиния Джуфре / Фото: Getty Images

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С 2019 года принц Эндрю не исполняет королевских и общественных обязанностей, приняв решение отойти от дел. В прошлом году принц вернул свои королевские покровительства и военные звания покойной королеве. А в феврале 2022-го заключил ту самую сделку, согласно которой должен был выплатить госпоже Джуфре сумму по приблизительным оценкам от 7 до 12 миллионов фунтов стерлингов и 2 миллиона внести в благотворительный фонд Вирджинии Джуфсре. Тогда же герцог заявил, что сожалеет о дружбе с опальным финансистом Джеффри Эпштейном, и признал, что Вирджиния стала жертвой обстоятельств, однако не признал того, что был причастным к сексуальному насилию.

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